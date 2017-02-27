Украинские велосипедисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе

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Наша Татьяна Климченко праздновала победу в дисциплине скретч, а Любовь Басова принесла Украине «серебро» в индивидуальном спринте.

Кроме этого, по итогам четырех этапов мирового Кубка определились сильнейшие спортсмены в общих зачетах. Так, сразу 5 украинцев заняли места в тройках призеров.

Любовь Басова стала первой в кейрине. Андрей Винокуров — 1-м в общем зачете индивидуального спринта и 3-м — в кейрине.

Первая ступенька в женском спринте у нашей Елены Стариковой, второе место в скретче — у Татьяны Климченко.