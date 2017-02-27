Велогонщик «Астаны» выиграл вторую золотую медаль на чемпионате Азии

Сегодня, 26 февраля, он показал лучшее время на индивидуальной гонке с раздельным стартом. Дистанцию в 38 километров Груздев преодолел за 49 минут и 21 секунд, с большим отрывом опередив соперников из Южной Кореи (+1:10) и Вьетнама (1:17).

Ранее Груздев выиграл золотую медаль в командной гонке вместе с партнерами по «Астане», среди которых были Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Андрей Зейц и Жандос Бижигитов.

Еще одно «золото» Казахстану принес юниор Игорь Чжен, который, вчера, 26 февраля, быстрее всех преодолел дистанцию в 25,6 километра на индивидуальной гонке.

Чемпионат Азии среди взрослых, юниоров и паравелосипедистов проходит в Бахрейне. Турнир стартовал 25 февраля, а завершится 3 марта.