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27 февраля 2017, 13:34 | Летние: Велоспорт | РИА "Воронеж"

Воронежец Алексей Курбатов взял «бронзу» на Кубке мира по велоспорту на треке

Соревнования прошли в Колумбии.

Воронежский спортсмен Алексей Курбатов завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка мира по велоспорту на треке, сообщила пресс-служба регионального Центра спортивной подготовки сборных команд в понедельник, 27 февраля. Соревнования прошли в колумбийском Кали с 17 по 19 февраля.

Алексей Курбатов выступил в командной гонке преследования на 4 км вместе с Виктором Манаковым, Евгением Ковалевым, Владиславом Куликовым и Андреем Сазановым. Спортсмены пришли к финишу за 3 минуты 59,066 секунд. Золотую медаль завоевали спортсмены из Дании, серебряную — представители российской команды «Локосфинкс».

Алексей Курбатов выступил в групповой велогонке на Олимпийских играх в Рио в августе 2016 года. Гонщик смог преодолеть лишь половину дистанции, так как не был достаточно подготовлен к соревнованиям и ехал на чужом велосипеде. В январе 2017 года спортсмен привез «серебро» с чемпионата России по велоспорту на треке и «бронзу» с первенства России.
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