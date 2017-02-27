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27 февраля 2017, 12:24 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Bike Pure написала письмо в WADA и UCI об отсутствии допинг-контроля на ЧМ по велокроссу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Некоммерческая организация Bike Pure, отстаивающая интересы «чистых» спортсменов, написала открытое письмо во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз велосипедистов (UCI) об отсутствии какого-либо допинг-контроля на чемпионате мира по велокроссу 2017 года в Люксембурге. Текст письма опубликован на сайте организации.

«Просим обратить ваше внимание на то, что на чемпионате мира не было никакого допинг-контроля. Наличие допинг-контроля может обеспечить прозрачность соревнований и стать сдерживающим фактором для спортсменов, употребляющих запрещенные вещества. При должном внимании к этому вопросу, результаты соревнований могут быть абсолютно необъективны. Мы призываем обеспечивать допинг-контроль для сохранения целостности спорта», — говорится в тексте письма.

Bike Pure также отмечает, что речь идет не только о применение запрещенных вещества, но также о так называемом «техническом» допинге, случай применения которого впервые случился на чемпионате мира по велокроссу в Бельгии в прошлом году. В велосипеде бельгийской гонщицы Фемке ван ден Дриссе был обнаружен скрытый мотор, что стало первым подобным нарушением.
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