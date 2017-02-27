Bike Pure написала письмо в WADA и UCI об отсутствии допинг-контроля на ЧМ по велокроссу
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Некоммерческая организация Bike Pure, отстаивающая интересы «чистых» спортсменов, написала открытое письмо во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз велосипедистов (UCI) об отсутствии
какого-либо допинг-контроля на чемпионате мира по велокроссу 2017 года в Люксембурге. Текст письма опубликован на сайте организации.
«Просим обратить ваше внимание на то, что на чемпионате мира не было никакого
Bike Pure также отмечает, что речь идет не только о применение запрещенных вещества, но также о так называемом «техническом» допинге, случай применения которого впервые случился на чемпионате мира по велокроссу в Бельгии в прошлом году. В велосипеде бельгийской гонщицы Фемке ван ден Дриссе был обнаружен скрытый мотор, что стало первым подобным нарушением.
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