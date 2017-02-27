Тренер: сбивший велосипедиста Гоголева водитель был в состоянии наркотического опьянения

ДТП случилось в воскресенье в Адлерском районе Сочи на улице Ленина, которая связывает Сочи и Адлер, в районе поселка Чкаловский. В результате аварии Гоголев погиб.

«Несмотря на то, что я перешел сейчас на паралимпийское направление, для меня это жуткая трагедия. Видимо, был сильный удар, и, как я могу предположить, его всего сломало, судя по фотографиям, — сказал Устинович. — Как мне сказали, водитель совершил на него наезд в состоянии наркотического опьянения».

«Я с этим человеком отработал 15 лет, начиная с юниоров и заканчивая чемпионатом мира в Андорре. И ему, и его брату Максиму, которому 36 лет, я говорил, что поскольку у нас стареют тренерские кадры, то заканчивайте езду, катайтесь для себя и начинайте работать тренерами. На что они говорили, что мы еще погоняемся, нам это нравится. Он не был выдающимся гонщиком, но в России был одним из сильнейших — на международной арене он в этом возрасте был не очень интересен», — отметил Устинович.

По словам специалиста, 32-летний Гоголев проводил сбор в Сочи самостоятельно. «Он мог приехать на сбор за свои деньги. Антон принадлежал ижевскому спортклубу “Импульс”, поэтому либо его клуб командировал, либо он поехал за свои деньги — это в порядке вещей», — подытожил специалист.