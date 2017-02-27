Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28901158/
27 февраля 2017, 10:36 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

ФВСР скорбит в связи со смертью Гоголева и призывает к осторожности на дорогах

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) скорбит в связи со смертью маунтинбайкера Антона Гоголева и еще раз призывает спортсменов и тренеров соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, заявил генеральный директор организации Юрий Кучерявый.

32-летнего Гоголева в воскресенье в Сочи сбил автомобиль, спортсмен позже скончался в больнице от полученных травм.

«Мы скорбим в связи с этой утратой, выражаем соболезнования семье, близким. Мы еще раз призываем спортсменов и тренеров соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, обеспечивать необходимое сопровождение», — сказал Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Это не был сбор национальной команды, и пока информация такая, что его (Гоголева) никто (от региона) не командировал. Мы находимся в тесном контакте с региональной федерацией и будем следить за расследованием», — добавил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Тренер: Сбивший велосипедиста Гоголева водитель был в состоянии наркотического опьянения

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Водитель совершил наезд на члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева на трассе между Адлером и Сочи в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Устинович.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский