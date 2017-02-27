ФВСР скорбит в связи со смертью Гоголева и призывает к осторожности на дорогах

32-летнего Гоголева в воскресенье в Сочи сбил автомобиль, спортсмен позже скончался в больнице от полученных травм.

«Мы скорбим в связи с этой утратой, выражаем соболезнования семье, близким. Мы еще раз призываем спортсменов и тренеров соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, обеспечивать необходимое сопровождение», — сказал Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Это не был сбор национальной команды, и пока информация такая, что его (Гоголева) никто (от региона) не командировал. Мы находимся в тесном контакте с региональной федерацией и будем следить за расследованием», — добавил он.