Екимов: Маунтинбайкер Гоголев, погибший в ДТП, не находился на официальном сборе
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский маунтинбайкер Антон Гоголев, погибший в результате дорожно-транспортного происшествия в Сочи, не находился на официальном сборе, заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
32-летний Гоголев в воскресенье был сбит автомобилем в Сочи.
«Это не был официальный сбор, он сам купил билет, поехал к брату. Возвращался домой на велосипеде, был сбит автомобилем, скончался от полученных повреждений», — сказал Екимов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Я разговаривал с тренером, сообщил, что федерация хочет оказать поддержку близким в этот непростой момент», — добавил Екимов.
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