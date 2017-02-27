Екимов: Маунтинбайкер Гоголев, погибший в ДТП, не находился на официальном сборе

32-летний Гоголев в воскресенье был сбит автомобилем в Сочи.

«Это не был официальный сбор, он сам купил билет, поехал к брату. Возвращался домой на велосипеде, был сбит автомобилем, скончался от полученных повреждений», — сказал Екимов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Я разговаривал с тренером, сообщил, что федерация хочет оказать поддержку близким в этот непростой момент», — добавил Екимов.