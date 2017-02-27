Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28900931/
27 февраля 2017, 9:59 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Екимов: Маунтинбайкер Гоголев, погибший в ДТП, не находился на официальном сборе

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский маунтинбайкер Антон Гоголев, погибший в результате дорожно-транспортного происшествия в Сочи, не находился на официальном сборе, заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

32-летний Гоголев в воскресенье был сбит автомобилем в Сочи.

«Это не был официальный сбор, он сам купил билет, поехал к брату. Возвращался домой на велосипеде, был сбит автомобилем, скончался от полученных повреждений», — сказал Екимов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Я разговаривал с тренером, сообщил, что федерация хочет оказать поддержку близким в этот непростой момент», — добавил Екимов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский