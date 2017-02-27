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27 февраля 2017, 8:43 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Российская велогонщица Романюта победила в общем зачете Кубка мира в скрэтче

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Романюта выиграла общий зачет Кубка мира сезона-2016/17 в велоспорте на треке в дисциплине скрэтч.

Она не выступала на заключительном этапе но набранных ранее баллов ей хватило для итоговой победы. Увеличить
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29-летняя Романюта пропустила заключительный этап Кубка мира, который в выходные прошел в Лос-Анджелесе. Несмотря на это, набранные ранее 850 баллов обеспечили ей победу в общем зачете.

В воскресенье Романюта вместе с Ольгой Забелинской заняла шестое место в другой дисциплине велотрека — мэдисоне.
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