Российская велогонщица Романюта победила в общем зачете Кубка мира в скрэтче
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Романюта выиграла общий зачет Кубка мира сезона-2016/17 в велоспорте на треке в дисциплине скрэтч.
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29-летняя Романюта пропустила заключительный этап Кубка мира, который в выходные прошел в
В воскресенье Романюта вместе с Ольгой Забелинской заняла шестое место в другой дисциплине велотрека — мэдисоне.
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