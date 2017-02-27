Источник: В Сочи водитель иномарки насмерть сбил члена сборной РФ по маунтинбайку

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«Был сбит водителем Volkswagen член сборной Росии по маунтинбайку Антон Гоголев, от полученных травм пострадавший скончался в больнице», — сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю ТАСС подтвердили факт ДТП, не уточняя при этом личность и род занятий погибшего. «По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen при перестроении совершил наезд на мужчину, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении, после чего продолжил движение и столкнулся с дорожным ограждением», — уточнили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов взяли пробы у водителя для медосвидетельствования, материалы отправлены на исследование.