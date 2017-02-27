Источник: В Сочи водитель иномарки насмерть сбил члена сборной РФ по маунтинбайку
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen сбил насмерть члена сборной России по маунтинбайку, ДТП произошло в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Видимо, что-то случилось...
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«Был сбит водителем Volkswagen член сборной Росии по маунтинбайку Антон Гоголев, от полученных травм пострадавший скончался в больнице», — сказал источник.
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Сотрудники правоохранительных органов взяли пробы у водителя для медосвидетельствования, материалы отправлены на исследование.
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