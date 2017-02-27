Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28899853/
27 февраля 2017, 8:29 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Источник: В Сочи водитель иномарки насмерть сбил члена сборной РФ по маунтинбайку

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen сбил насмерть члена сборной России по маунтинбайку, ДТП произошло в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля Volkswagen сбил насмерть члена сборной России по маунтинбайку ДТП произошло в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Был сбит водителем Volkswagen член сборной Росии по маунтинбайку Антон Гоголев, от полученных травм пострадавший скончался в больнице», — сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю ТАСС подтвердили факт ДТП, не уточняя при этом личность и род занятий погибшего. «По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen при перестроении совершил наезд на мужчину, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении, после чего продолжил движение и столкнулся с дорожным ограждением», — уточнили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов взяли пробы у водителя для медосвидетельствования, материалы отправлены на исследование.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Бей по своим: "Водник" и "Байкал-Энергия" забили 20 мячей в свои ворота

Советская гимнастка Корбут продала олимпийские медали с аукциона на общую сумму $230 тыс.

Промоутеры начали переговоры по бою-реваншу Ковалев - Уорд