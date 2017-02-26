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26 февраля 2017, 14:47 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Казахстанский велогонщик выиграл чемпионат Азии среди юниоров

Казахстанский велогонщик Игорь Чжен стал чемпионом Азии среди юниоров, передает корреспондент Vesti.kz.

Это вторая медаль для команды на турнире в Бахрейне. Увеличить
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Сегодня, 26 февраля, он быстрее всех преодолел дистанцию 25,6 километра на индивидуальной гонке.

Для Казахстана эта золотая медаль стала второй на чемпионате Азии. Днем ранее в командной гонке победили Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Андрей Зейц и Жандос Бижигитов.

Чемпионат Азии среди взрослых, юниоров и паравелосипедистов проходит в Бахрейне. Турнир стартовал 25 февраля, а завершится 3 марта.

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