Казахстанский велогонщик выиграл чемпионат Азии среди юниоров
Казахстанский велогонщик Игорь Чжен стал чемпионом Азии среди юниоров, передает корреспондент Vesti.kz.
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Сегодня, 26 февраля, он быстрее всех преодолел дистанцию 25,6 километра на индивидуальной гонке.
Для Казахстана эта золотая медаль стала второй на чемпионате Азии. Днем ранее в командной гонке победили Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Андрей Зейц и Жандос Бижигитов.
Чемпионат Азии среди взрослых, юниоров и паравелосипедистов проходит в Бахрейне. Турнир стартовал 25 февраля, а завершится 3 марта.
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