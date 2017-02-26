Казахстанский велогонщик выиграл чемпионат Азии среди юниоров

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Сегодня, 26 февраля, он быстрее всех преодолел дистанцию 25,6 километра на индивидуальной гонке.

Для Казахстана эта золотая медаль стала второй на чемпионате Азии. Днем ранее в командной гонке победили Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Андрей Зейц и Жандос Бижигитов.

Чемпионат Азии среди взрослых, юниоров и паравелосипедистов проходит в Бахрейне. Турнир стартовал 25 февраля, а завершится 3 марта.