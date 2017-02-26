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26 февраля 2017, 9:55 | Летние: Велоспорт | «Прессбол»

Велотрек. Белорус Евгений Королек одержал победу в скрэтче на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе

Белорусский велогонщик, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи Евгений Королек победил в скрэтче на этапе Кубка мира на треке в Лос-Анджелесе. Вторым стал француз Тома Дени, третьим — новозеландец Томас Секстон.

Белорусский велогонщик бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи Евгений Королек победил в <span class=error>скрэтче</span> на этапе Кубка мира на треке в <nobr>Лос-Анджелесе.</nobr> Вторым стал француз Тома <span class=error>Дени</span> третьим — новозеландец Томас <span class=error>Секстон</span>. Увеличить
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Скрэтч — индивидуальный вид велотрековой гонки с массового старта. Победителем объявляется, пришедший к финишу первым. Отставшие на круг снимаются с соревнования.

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