Велотрек. Белорус Евгений Королек одержал победу в скрэтче на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе
Белорусский велогонщик, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи Евгений Королек победил в скрэтче на этапе Кубка мира на треке в
Лос-Анджелесе. Вторым стал француз Тома Дени, третьим — новозеландец Томас Секстон.
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Скрэтч — индивидуальный вид велотрековой гонки с массового старта. Победителем объявляется, пришедший к финишу первым. Отставшие на круг снимаются с соревнования.
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