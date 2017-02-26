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26 февраля 2017, 8:07 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в США

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в американском Лос-Анджелесе.

Войнова и Шмелева, заявленные за «Газпром-Русвело» на этом турнире, в финале показали результат 32,835 секунды, победив канадок Амелию Уолш и Кейт О’Брайен (34.146).

Третьими стали представительницы Южной Кореи (33.929).
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