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26 февраля 2017, 8:01 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Якушевский стал третьим в общем зачете Кубка мира-2016/2017 в спринте

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Российский велогонщик Павел Якушевский стал третьим в общем зачета Кубка мира в индивидуальном спринте в сезоне-2016/2017.

Якушевский по итогам четырех этапов набрал в сумме 1260 баллов. Лучшим стал украинец Андрей Винокуров (1525), вторым — поляк Камил Кучинский (1475).

В 2016 году Якушевский стал чемпионом Европы в этом виде программы.
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