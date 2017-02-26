Велогонщик Якушевский стал третьим в общем зачете Кубка мира-2016/2017 в спринте
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Российский велогонщик Павел Якушевский стал третьим в общем зачета Кубка мира в индивидуальном спринте в сезоне-2016/2017.
Якушевский по итогам четырех этапов набрал в сумме 1260 баллов. Лучшим стал украинец Андрей Винокуров (1525), вторым — поляк Камил Кучинский (1475).
В 2016 году Якушевский стал чемпионом Европы в этом виде программы.
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