Велогонщик Якушевский стал третьим в общем зачете Кубка мира-2016/2017 в спринте

Якушевский по итогам четырех этапов набрал в сумме 1260 баллов. Лучшим стал украинец Андрей Винокуров (1525), вторым — поляк Камил Кучинский (1475).

В 2016 году Якушевский стал чемпионом Европы в этом виде программы.