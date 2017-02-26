Дмитриев выиграл спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в США
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Российский велогонщик Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в американском Лос-Анджелесе.
Дмитриев в финале в трех заездах победил немца Макса Нидерлага, третьим стал Сэм Уэбстер из Новой Зеландии.
В скрэтче у мужчин победил белорус Евгений Королек, вторым стал француз Тома Дени, третьим — новозеландец Томас Секстон. Россиянин Максим Пискунов стал 13-м.
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