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26 февраля 2017, 7:59 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Дмитриев выиграл спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в США

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Российский велогонщик Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в американском Лос-Анджелесе.

Дмитриев в финале в трех заездах победил немца Макса Нидерлага, третьим стал Сэм Уэбстер из Новой Зеландии.

В скрэтче у мужчин победил белорус Евгений Королек, вторым стал француз Тома Дени, третьим — новозеландец Томас Секстон. Россиянин Максим Пискунов стал 13-м.
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