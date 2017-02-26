Дмитриев выиграл спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в США

Дмитриев в финале в трех заездах победил немца Макса Нидерлага, третьим стал Сэм Уэбстер из Новой Зеландии.

В скрэтче у мужчин победил белорус Евгений Королек, вторым стал француз Тома Дени, третьим — новозеландец Томас Секстон. Россиянин Максим Пискунов стал 13-м.