Ван Авермат выиграл гонку Omloop Het Nieuwsblad, Кристофф и Бонен стали участниками завала
Голландец Грег ван Авермат из команды ВМС стал победителем классической однодневной гонки Omloop Het Nieuwsblad.
За победу в финишном спринте боролись всего три гонщика. Помимо ван Авермата это были Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и Зеп Ванмарке (Cannondale).
Отметим, что за 62 км до финиша гонки случился массовый завал, в котором поучаствовали несколько фаворитов, включая Александра Кристоффа из «Катюши-Альпецин», Тома Бонена (Quick-Step Floors) и Брайана Кокара (Direct Energie).
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