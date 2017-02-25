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25 февраля 2017, 19:27 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Ван Авермат выиграл гонку Omloop Het Nieuwsblad, Кристофф и Бонен стали участниками завала

Голландец Грег ван Авермат из команды ВМС стал победителем классической однодневной гонки Omloop Het Nieuwsblad.

За победу в финишном спринте боролись всего три гонщика. Помимо ван Авермата это были Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и Зеп Ванмарке (Cannondale).

Отметим, что за 62 км до финиша гонки случился массовый завал, в котором поучаствовали несколько фаворитов, включая Александра Кристоффа из «Катюши-Альпецин», Тома Бонена (Quick-Step Floors) и Брайана Кокара (Direct Energie).
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