Закарин стал вторым на третьем этапе многодневки «Тур Абу-Даби»

Вторым стал россиянин Ильнур Закарин, представляющий Katusha-Alpecin, а замкнул тройку лидеров голландец Том Дюмолин из Sunweb. В том же порядке спортсмены расположились в общем зачёте турнира.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ

3-й этап. Абу-Даби — Джебель Хафит. 186 км



1. Руй Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) — 4.34,08.

2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0.

3. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) +0,10.

4. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) +0,28.

5. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) +0,46.

6. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0,46.

7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) +0,46…

10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +0,58…

12. Ромен Барде (Франция, AG2R) +0,58.

13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +1,01…

15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) +1,05…

34. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +1,57…

55. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +3,26.

56. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») +3,26.

57. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3,26…

87. Артур Ершов (Россия, «Газпром-РусВело») +7,25…

109. Николай Трусов (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…

112. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +11,42…

114. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…

122. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…

134. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…

136. Кирилл Свешников (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42.



Общий зачёт



1. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) — 12.39,15.

2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0,04.

3. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) +0,16.

4. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) +0,38.

5. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) +0,56.

6. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) +0,56.

7. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0,56…

10. Ромен Барде (Франция, AG2R) +1,08…

12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +1,08.

13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +1,11.

14. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) +1,15…

33. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +2,07…

53. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») +3,36

54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +3,36…

56. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3,36…

86. Артур Ершов (Россия, «Газпром-РусВело») +7,35…

101. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») +11,52…

117. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») +11,52…

121. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») +11,52…

124. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +11,52…

137. Николай Трусов (Россия, «Газпром-РусВело») +13,39…

143. Кирилл Свешников (Россия, «Газпром-РусВело») +17,38.