Армстронг предстанет перед судом 6 ноября
Американский велогонщик Лэнс Армстронг предстанет перед судом 6 ноября.
Как сообщает AFP, суд Вашингтона установил дату заседания по делу о допинге Армстронга, который признался в том, что нарушал антидопинговые правила. Департамент юстиции США требует со спортсмена 100 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, обвиняя его в обмане государства, которое поддерживало его финансово.
Основным спонсором команды Армстронга была Почтовая служба США, которая выплатила ему более 32 миллионов долларов.
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