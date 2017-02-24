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24 февраля 2017, 23:57 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Армстронг предстанет перед судом 6 ноября

Американский велогонщик Лэнс Армстронг предстанет перед судом 6 ноября.

Как сообщает AFP, суд Вашингтона установил дату заседания по делу о допинге Армстронга, который признался в том, что нарушал антидопинговые правила. Департамент юстиции США требует со спортсмена 100 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, обвиняя его в обмане государства, которое поддерживало его финансово.

Основным спонсором команды Армстронга была Почтовая служба США, которая выплатила ему более 32 миллионов долларов.
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