Армстронг предстанет перед судом 6 ноября

Как сообщает AFP, суд Вашингтона установил дату заседания по делу о допинге Армстронга, который признался в том, что нарушал антидопинговые правила. Департамент юстиции США требует со спортсмена 100 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, обвиняя его в обмане государства, которое поддерживало его финансово.

Основным спонсором команды Армстронга была Почтовая служба США, которая выплатила ему более 32 миллионов долларов.