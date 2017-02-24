Киттель в пятницу на финише опередил австралийца Калеба Эвана (ORICA-Scott) и британца Марка Кавендиша (Dimension Data). Гонщик российской команды «Газпром-Русвело» Александр Порсев замкнул первую десятку.

В генеральной классификации лидирует Кавендиш. Киттель поднялся на вторую строчку, уступая лидеру 4 секунды. Третьим идет немец Андре Грайпель (+8 секунд) из Lotto Soudal. Порсев (+14 секунд) располагается на 14-й позиции.

Третий этап многодневки протяженностью 186 км пройдет в субботу.