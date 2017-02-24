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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28884057/
24 февраля 2017, 19:06 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Немецкий велогонщик Киттель выиграл второй этап «Тура Абу-Даби», Порсев — десятый

Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors стал победителем второго этапа на многодневной велогонке Мирового тура «Тур Абу-Даби».

Киттель в пятницу на финише опередил австралийца Калеба Эвана (ORICA-Scott) и британца Марка Кавендиша (Dimension Data). Гонщик российской команды «Газпром-Русвело» Александр Порсев замкнул первую десятку.

В генеральной классификации лидирует Кавендиш. Киттель поднялся на вторую строчку, уступая лидеру 4 секунды. Третьим идет немец Андре Грайпель (+8 секунд) из Lotto Soudal. Порсев (+14 секунд) располагается на 14-й позиции.

Третий этап многодневки протяженностью 186 км пройдет в субботу.
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