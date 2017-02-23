В Бахрейне с 24 февраля по 3 марта пройдет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Одним из главных фаворитов турнира является национальная сборная Казахстана, которая везет на соревнования самых топовых гонщиков «Астаны». О планах и медальных задачи сборной рассказал ее новый главный тренер Асан Базаев, сообщается на сайте ПК «Астана».