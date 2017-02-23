Минали — 20-й на первом этапе «Тура Абу-Даби»
Сегодня стартовала многодневная велогонка по дорогам Объединённых Арабских Эмиратов «Тур Абу-Даби».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победителем этапа стал британец Марк Кэвендиш из «Dimension Data», вторым финишировал немецкий гонщик команды «Lotto Soudal» Андре Грайпель, замкнул тройку лидеров итальянец Никколо Бонифацио из «Bahrain-Merida».
Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал, финишировавший 20-м, Рикардо Минали, Фабио Ару стал 24-м, Танел Кангерт — 58-м, Паоло Тиралонго — 66-м, Дарио Катальдо — 82-м, Сергей Чернецкий — 93-м, Пельо Бильбао — 101-м, Артём Захаров — 130-м.
«Тур Абу-Даби». Первый этап.
1. Марк Кэвендиш (Великобритания, «Dimension Data») — 4:37:06
2. Андре Грайпель (Германия, «Lotto Soudal»)
3. Никколо Бонифацио (Италия, «Bahrain-Merida»)
20. Рикардо Минали (Италия, «Астана»)
24. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
58. Танел Кангерт (Эстония, «Астана»)
66. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана»)
82. Дарио Катальдо (Италия, «Астана»)
93. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
101. Пельо Бильбао (Испания, «Астана»)
130. Артём Захаров (Казахстан, «Астана») — +1:07.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter