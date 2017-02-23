Британец Марк Кавендиш победил на первом этапе веломногодневки «Тур Абу-Даби»
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Британец Марк Кавендиш из команды Dimension Data открыл счет победам в сезоне-2017, выиграв стартовый этап веломногодневки Мирового тура «Тур Абу-Даби».
Второе место на этапе занял немец Андре Грайпель (Lotto-Soudal), третьим стал итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain Merida).
Лучшим из россиян стал Александр Порсев из российской команды «Газпром-Русвело», занявший 7-е место.
Второй этап веломногодневки пройдет 24 февраля.
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