Британец Марк Кавендиш победил на первом этапе веломногодневки «Тур Абу-Даби»

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мировое соглашение о сохранении российским паравелосипедистом Алексеем Обыденновым золота чемпионата мира 2016 года должно стать переломным моментом в отношении отечественных спортсменов к возможностям обжалования решений, направленных против них. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Артем Пацев.