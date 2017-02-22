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22 февраля 2017, 22:15 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Пацев: Вердикт в отношении паралимпийца Обыденнова может помочь другим спортсменам РФ

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мировое соглашение о сохранении российским паравелосипедистом Алексеем Обыденновым золота чемпионата мира 2016 года должно стать переломным моментом в отношении отечественных спортсменов к возможностям обжалования решений, направленных против них. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Артем Пацев.

Ранее велогонщик сообщил что ему удалось сохранить свою золотую медаль ЧМ-2016 в ходе судебного разбирательства в Спортивном арбитражному суде. Увеличить
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Ранее Обыденнов на своей странице в Facebook написал, что ему удалось сохранить свою золотую медаль в ходе судебного разбирательства в Спортивном арбитражному суде после того, как его две допинг-пробы, внесоревновательные и соревновательные, сданные им в Италии, показали присутствие в организме мельдония. Стороне спортсмена, куда входил и Пацев, удалось доказать, что концентрации этого запрещенного вещества были недостаточными для применения санкций, и в итоге стороны пришли к мировому соглашению, которое было утверждено арбитражем.

«Надеюсь, что это решение станет переломной точкой в отношении наших спортсменов к возможностям обжалованиях в международных спортивных инстанциях и, наоборот, в их отношении к жалобам наших спортсменов, — сказал Пацев. — Как написал Алексей, шансов было немного, но конструктивная и понятная позиция ответчиков в лице Международного союза велосипедистов и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — прим. ТАСС) воплотилась в то, что парню вернули заслуженную медаль».
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