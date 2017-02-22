Пацев: Вердикт в отношении паралимпийца Обыденнова может помочь другим спортсменам РФ

Ранее Обыденнов на своей странице в Facebook написал, что ему удалось сохранить свою золотую медаль в ходе судебного разбирательства в Спортивном арбитражному суде после того, как его две допинг-пробы, внесоревновательные и соревновательные, сданные им в Италии, показали присутствие в организме мельдония. Стороне спортсмена, куда входил и Пацев, удалось доказать, что концентрации этого запрещенного вещества были недостаточными для применения санкций, и в итоге стороны пришли к мировому соглашению, которое было утверждено арбитражем.

«Надеюсь, что это решение станет переломной точкой в отношении наших спортсменов к возможностям обжалованиях в международных спортивных инстанциях и, наоборот, в их отношении к жалобам наших спортсменов, — сказал Пацев. — Как написал Алексей, шансов было немного, но конструктивная и понятная позиция ответчиков в лице Международного союза велосипедистов и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — прим. ТАСС) воплотилась в то, что парню вернули заслуженную медаль».