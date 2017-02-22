Паралимпиец Обыденнов вернул себе золотую медаль чемпионата мира 2016 года

«Мне удалось отстоять свою золотую медаль чемпионата мира, который прошел в марте 2016 года в итальянском Монтикьяри, — написал он. — Как уже многие знают, я сдал две допинг-пробы в Италии в марте 2016 года — внесоревновательную и соревновательную. Обе показали незначительные следы присутствия мельдония в организме, при этом концентрации запрещенного вещества к тому времени были гораздо ниже тех, которые были установлены позднее в разъяснениях WADA как достаточные для принятия решения об отсутствии вины либо халатности спортсмена и о неприменении дисциплинарных санкций (т.е., концентрации мельдония были чрезвычайно низкими — указывающими на применения содержащих мельдоний препаратов гораздо раньше вступления в силу запрещенного списка WADA на 2016 год). Однако, согласно правилу Всемирного антидопингового кодекса об автоматической дисквалификации всех результатов, достигнутых в ходе соревнований, когда была взята положительная проба, моя золотая медаль, мой титул чемпиона мира и мой результат были аннулированы — поскольку злополучная соревновательная проба, впоследствии давшая положительный результат на мельдоний, была взята именно 20 марта 2016 года — в день золотого триумфа».

«Я решил побороться за свои достижения и попытался доказать несправедливость применения общего правила в данном конкретном случае, — добавил спортсмен. — Несмотря на то, что шансов на успех иска было совсем немного, да и прецедентов неприменения обязательного правила об автоматической дисквалификации в мировой практике практически не имеется, в борьбу включился поверивший в меня руководитель группы компаний “МИЦ” Андрей Рябинский, взявший на себя все расходы на подачу и рассмотрение иска в CAS (Спортивном арбитражном суде в Лозанне). Юридическую поддержку мне оказал Артем Пацев, который разработал правовую позицию, подготовил необходимые документы и направил жалобу в CAS. Доводы нашей жалобы показались ответчикам достаточно убедительными — настолько, что стороны решили восстановить справедливость сами и заключили мировое соглашение, которое было утверждено CAS».

«Согласно положениям этого соглашения, золотая медаль и титул чемпиона мира — 2016 были мне возвращены!» — отметил спортсмен.

Обыденнов стал первым российским паравелосипедистом, выигравшим чемпионат мира — в 2014 году в Мексике. Первое золото для сборной России он завоевал в гонке преследования на 3 км, а затем выиграл индивидуальную гонку на 1 км с мировым рекордом (результат — 1 минута 06,131 секунды). На первенстве мира в итальянском Монтикьяри на его счету было золото и серебро.