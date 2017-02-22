Велогонщики «Астаны» поборются за медали чемпионата Азии
В Бахрейне с 24 февраля по 3 марта пройдет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Одним из главных фаворитов турнира является национальная сборная Казахстана, которая везет на соревнования самых топовых гонщиков «Астаны». О планах и медальных задачи сборной рассказал ее новый главный тренер Асан Базаев, сообщается на сайте ПК «Астана».
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— Асан, начнем с состава на чемпионат Азии. Сложно припомнить, когда еще на этих соревнованиях Казахстан был представлен сразу таким количеством топовых гонщиков «Астаны». Кто и в каких дисциплинах будет принимать участие?
— В гонке с раздельным стартом выступят Дмитрий Груздев и Алексей Луценко. Также они поедут командную гонку, и с ними еще Даниил Фоминых и либо Жандос Бижигитов, либо Бахтияр Кожатаев. Групповую гонку поедут Фоминых, Бижигитов, Кожатаев и Стальнов. На групповую гонку, как видите, состав уже не такой топовый, без Дмитрия и Алексея, потому что им предстоит участие в гонке «Париж — Ницца». Сразу после командной гонки чемпионата Азии они, скорее всего, улетят. При этом групповая гонка будет своеобразной лотереей, так как пройдет по равнине. Если ребятам повезет, будет боковой ветер, уже технически можно будет
— Сплошная равнина без перепадов?
— Конечно, перепады
— То есть основная цель — это командная гонка и индивидуальная «разделка»?
— Если пройдет отлично, без
— Для Вас лично этот чемпионат Азии станет первой серьезной проверкой на посту главного тренера сборной. Какие эмоции от того, что предстоит следить за ходом гонки из технички?
— Я уже соскучился по гонкам, потому что последние старты у меня были в 2013-м году, когда я закончил свою карьеру. Конечно, будет интересно в качестве тренера выехать.
— Наверняка расскажете, что хотелось пересесть из технички на велосипед!
— Я считаю, что достаточно погонял в профессионалах. (смеется) Да, у меня не было больших, ярких побед, но были свои результаты. В принципе, я не жалею, что уже закончил. Теперь попробую проявить себя в качестве тренера. В этом сезоне посмотрим.
— У первых номеров сборной Казахстана в этом году будет еще один очень важный старт — это «Тур де Франс». Как планировало руководство «Астаны», состав будет по максимуму укомплектован казахстанскими гонщиками, которые будут помогать вести борьбу за желтую майку датчанину Якобу Фульсангу. А
— Ребятам, конечно, будет тяжело. Я проехал много
— Какие у Вас планы на дальнейший сезон, не считая медалей чемпионата Азии?
— Что касается элиты, то я везу ребят только на чемпионат Азии и уже осенью буду вести отбор на чемпионат мира. Но там уже итак будет все понятно, будем уже смотреть, кто как себя показал на «Вуэльте». Что касается андеров, то ближайшие старты — это Кубки нации, которые пройдут в Голландии и Бельгии. Это будет моя любимая брусчатка. Здесь мне тоже есть, чем поделиться. Потому что брусчатка — это одна из моих специализаций. Расскажу ребятам, какие лучше позиции держать, потому что бельгийские классики очень специфические, нужно много думать головой. Затем будет небольшое окно, примем участие в чемпионате Казахстана, июль — август — это опять Кубки нации — Франция, Чехия, Польша, и перед чемпионатом мира проедем «Тур де л`Авенир», где будем отбирать основной состав на мировое первенство.
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