Велогонщики «Астаны» поборются за медали чемпионата Азии

— Асан, начнем с состава на чемпионат Азии. Сложно припомнить, когда еще на этих соревнованиях Казахстан был представлен сразу таким количеством топовых гонщиков «Астаны». Кто и в каких дисциплинах будет принимать участие?

— В гонке с раздельным стартом выступят Дмитрий Груздев и Алексей Луценко. Также они поедут командную гонку, и с ними еще Даниил Фоминых и либо Жандос Бижигитов, либо Бахтияр Кожатаев. Групповую гонку поедут Фоминых, Бижигитов, Кожатаев и Стальнов. На групповую гонку, как видите, состав уже не такой топовый, без Дмитрия и Алексея, потому что им предстоит участие в гонке «Париж — Ницца». Сразу после командной гонки чемпионата Азии они, скорее всего, улетят. При этом групповая гонка будет своеобразной лотереей, так как пройдет по равнине. Если ребятам повезет, будет боковой ветер, уже технически можно будет как-то играть. Возможно, удастся развалить группы, и кто-то из наших уедет в отрыве и может быть даже возьмет медаль, поднимется на подиум.

— Сплошная равнина без перепадов?

— Конечно, перепады какие-то будут, но они никак не будут влиять на ход групповой гонки. Поэтому у ребят будет один шанс, если будет хороший боковой ветер, как я говорил выше, просеять группу и уехать в отрыв. А в отрыве уже можно будет как-то действовать, рисковать. Все знают, что в Азии наши шоссейные гонщики в ТОПе, да и по рейтингу наша страна в прошлом году заняла первое место, поэтому нашим гонщикам придется непросто. Азиаты не стесняются, по своему опыту знаю, садятся на колесо и не отпускают. Поэтому групповая гонка будет особенно сложной. Но если все сложится хорошо, то и в ней у нас медаль возможна.

— То есть основная цель — это командная гонка и индивидуальная «разделка»?

— Если пройдет отлично, без каких-либо сбоев, ни у кого ничего не заболит, и с технической стороны все пройдет гладко, то в командной гонке, я думаю, мы должны взять «золото». Может быть, нельзя так говорить, но я считаю, что наша сборная в Азии одна из сильнейших. Ну и в гонке с раздельным стартом едет Дима Груздев, один из ведущих мастеров-раздельщиков, а также Алексей Луценко, который в последние годы очень прогрессирует, растет как профессионал. Уже много побед у него и в раздельных и в групповых стартах. Конечно, хотелось бы, чтобы Алексей поехал и групповую гонку, но я тоже стараюсь идти ребятам на уступки. Тем более, у них впереди такая гонка, как «Париж — Ницца». У Алексея уже была в прошлом году там победа. И я думаю, он и в этот раз настроен и заряжен.

— Для Вас лично этот чемпионат Азии станет первой серьезной проверкой на посту главного тренера сборной. Какие эмоции от того, что предстоит следить за ходом гонки из технички?

— Я уже соскучился по гонкам, потому что последние старты у меня были в 2013-м году, когда я закончил свою карьеру. Конечно, будет интересно в качестве тренера выехать. Все-таки у меня есть опыт, есть чем поделиться. По возвращению поделюсь эмоциями, может, расскажу что-то интересное.

— Наверняка расскажете, что хотелось пересесть из технички на велосипед!

— Я считаю, что достаточно погонял в профессионалах. (смеется) Да, у меня не было больших, ярких побед, но были свои результаты. В принципе, я не жалею, что уже закончил. Теперь попробую проявить себя в качестве тренера. В этом сезоне посмотрим.

— У первых номеров сборной Казахстана в этом году будет еще один очень важный старт — это «Тур де Франс». Как планировало руководство «Астаны», состав будет по максимуму укомплектован казахстанскими гонщиками, которые будут помогать вести борьбу за желтую майку датчанину Якобу Фульсангу. А кто-то из наших гонщиков, например, Алексей Луценко, может рассчитывать на большее?

— Ребятам, конечно, будет тяжело. Я проехал много гранд-туров и по своему опыту знаю. Для меня «Тур де Франс» проходил очень тяжело. Скорее всего, все ребята будут работать на Якоба, который поедет эту гонку лидером. А у Алексея Луценко руки будут уже более развязаны. Я думаю, он подберет несколько этапов, подходящих ему по рельефу, и будет нацеливаться на победу на одном из них. Остальным ребятам, я думаю, придется нелегко. Потому что возить лидера, значит прикрывать его от ветра, закрывать отрыв, сокращать время, привозить питание… Грегори тратят очень много сил на то, чтобы лидер остался максимально свежим на последних километрах. Но для ребят это однозначно очень хороший опыт. Да и вообще даже просто проехать «Тур де Франс» — это очень престижно. Мне за всю мою семилетнюю карьеру в профи приходилось ехать «Тур де Франс» только однажды. Туда всегда отбирают самый топовый состав, максимально сильных ребят. Еще и не все могут доехать, это правда. «Тур де Франс» очень тяжелый! Там каждый этап такая война, что это не «Джиро», и не «Вуэльта».

— Какие у Вас планы на дальнейший сезон, не считая медалей чемпионата Азии?

— Что касается элиты, то я везу ребят только на чемпионат Азии и уже осенью буду вести отбор на чемпионат мира. Но там уже итак будет все понятно, будем уже смотреть, кто как себя показал на «Вуэльте». Что касается андеров, то ближайшие старты — это Кубки нации, которые пройдут в Голландии и Бельгии. Это будет моя любимая брусчатка. Здесь мне тоже есть, чем поделиться. Потому что брусчатка — это одна из моих специализаций. Расскажу ребятам, какие лучше позиции держать, потому что бельгийские классики очень специфические, нужно много думать головой. Затем будет небольшое окно, примем участие в чемпионате Казахстана, июль — август — это опять Кубки нации — Франция, Чехия, Польша, и перед чемпионатом мира проедем «Тур де л`Авенир», где будем отбирать основной состав на мировое первенство.