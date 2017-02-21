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21 февраля 2017, 12:46 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Порсев вошел в состав «Газпром-Русвело» на многодневку «Тур Абу-Даби»

Стал известен состав российской проконтинентальной команды «Газпром-Русвело» на многодневную гонку Мирового тура «Тур Абу-Даби», сообщается в пресс-релизе команды.

«Тур Абу-Даби», который пройдет в ОАЭ с 23 по 26 февраля, станет первой многодневкой Мирового тура в календаре «Газпром-Русвело». Состав на гонку выглядит следующим образом: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Артур Ершов, Александр Порсев, Николай Трусов и Кирилл Свешников.

«Самочувствие после первых гонок хорошее, было несколько восстановительных дней и следом блок интенсивной работы. “Абу-Даби” — гонка в очень жарком климате, но проблем с акклиматизацией у меня никогда не было, — сказал Порсев. — Этапы по пустыне имеют свои особенности: боковые ветра всегда вносят коррективы в ход гонки, это делает ее динамичной и непредсказуемой. На финишных километрах у меня будет отличная поддержка и возможность показать результат. Надеюсь, так и будет».

Протяженность многодневки составит 672 километра. В первый день гонка стартует и финиширует в городе Мадинат Зайед. Второй день полностью пройдет на территории Абу-Даби. Третий этап финиширует на вершине Джебель Хафит, а в последний день гонка пройдет на территории автодрома «Яс Марина», который принимает этапы гоночной серии «Формула-1».
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