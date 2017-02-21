Порсев вошел в состав «Газпром-Русвело» на многодневку «Тур Абу-Даби»

«Тур Абу-Даби», который пройдет в ОАЭ с 23 по 26 февраля, станет первой многодневкой Мирового тура в календаре «Газпром-Русвело». Состав на гонку выглядит следующим образом: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Артур Ершов, Александр Порсев, Николай Трусов и Кирилл Свешников.

«Самочувствие после первых гонок хорошее, было несколько восстановительных дней и следом блок интенсивной работы. “Абу-Даби” — гонка в очень жарком климате, но проблем с акклиматизацией у меня никогда не было, — сказал Порсев. — Этапы по пустыне имеют свои особенности: боковые ветра всегда вносят коррективы в ход гонки, это делает ее динамичной и непредсказуемой. На финишных километрах у меня будет отличная поддержка и возможность показать результат. Надеюсь, так и будет».