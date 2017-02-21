Велогонщица Романюта заявила, что у нее не было задачи выйти на пик формы к КМ в Кали

Романюта стала второй в скрэтче на этапе Кубка мира в колумбийском Кали.

«Форма, в принципе, хорошая, но эти этапы Кубка мира в Колумбии и США, они — как бы проходящие старты перед чемпионатом мира, — сказала Романюта по телефону. — Поэтому не было цели набрать лучшую форму уже к этапу в Кали и какие-то суперрезультаты тут показывать. Сейчас нам нужно отобраться на чемпионат мира в своих видах, нужно набирать очки, групповую гонку опять же нужно подтянуть».

Романюта выступит на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе ( 25—26 февраля ), где в том числе стартует в мэдисоне с трехкратным призером Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольгой Забелинской.

«Мы последний раз с ней ездили мэдисон на чемпионате России, после этого не было возможности вместе потренироваться. Посмотрим, как мы проедем в США, потом уже тренерский штаб будет решать, кто выступит на чемпионате мира», — подчеркнула Романюта.