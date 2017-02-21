Велогонщица Романюта заявила, что у нее не было задачи выйти на пик формы к КМ в Кали
КАННЫН (Южная Корея), 21 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер чемпионатов мира в велоспорте на треке Евгения Романюта заявила агентству «Р-Спорт», что у нее не было цели набрать лучшую форму уже к этапам Кубка мира в Колумбии и США.
Романюта стала второй в скрэтче на этапе Кубка мира в колумбийском Кали.
«Форма, в принципе, хорошая, но эти этапы Кубка мира в Колумбии и США, они — как бы проходящие старты перед чемпионатом мира, — сказала Романюта по телефону. — Поэтому не было цели набрать лучшую форму уже к этапу в Кали и
Романюта выступит на этапе Кубка мира в
«Мы последний раз с ней ездили мэдисон на чемпионате России, после этого не было возможности вместе потренироваться. Посмотрим, как мы проедем в США, потом уже тренерский штаб будет решать, кто выступит на чемпионате мира», — подчеркнула Романюта.
Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в Гонконге
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