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20 февраля 2017, 8:01 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Россиянин Денис Дмитриев выиграл спринт на этапе КМ по велоспорту на треке в Кали

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в колумбийском Кали.

Дмитриев в двух заездах победил немца Макса Нидерлага, бронза у еще одного представителя сборной России Павла Якушевского, выигравшего в двух заездах у француза Себастьена Вижье.

Также на счету россиян бронза в мэдисоне, которую завоевали Андрей Сазанов и Виктор Манаков (32). Победу одержали датчане Каспер вон Фольсах/Никлас Ларсен (64), вторыми стали ирландцы Феликс Инглиш/Марк Дауни (55).
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Россияне завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Колумбии

Россияне завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Колумбии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград на завершившемся в ночь на понедельник в колумбийском Кали этапе Кубка мира по велоспорту на треке.
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