Россиянин Денис Дмитриев выиграл спринт на этапе КМ по велоспорту на треке в Кали
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в колумбийском Кали.
Дмитриев в двух заездах победил немца Макса Нидерлага, бронза у еще одного представителя сборной России Павла Якушевского, выигравшего в двух заездах у француза Себастьена Вижье.
Также на счету россиян бронза в мэдисоне, которую завоевали Андрей Сазанов и Виктор Манаков (32). Победу одержали датчане Каспер вон Фольсах/Никлас Ларсен (64), вторыми стали ирландцы Феликс Инглиш/Марк Дауни (55).
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