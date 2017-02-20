Россиянин Денис Дмитриев выиграл спринт на этапе КМ по велоспорту на треке в Кали

Дмитриев в двух заездах победил немца Макса Нидерлага, бронза у еще одного представителя сборной России Павла Якушевского, выигравшего в двух заездах у француза Себастьена Вижье.

Также на счету россиян бронза в мэдисоне, которую завоевали Андрей Сазанов и Виктор Манаков (32). Победу одержали датчане Каспер вон Фольсах/Никлас Ларсен (64), вторыми стали ирландцы Феликс Инглиш/Марк Дауни (55).