Российские четвёрки заняли 2-е и 3-е места в командной гонке на этапе КМ в Кали

Третьими стали другие представители России Евгений Ковалёв, Владислав Куликов, Алексей Курбатов и Андрей Сазанов. Виктор Манаков остановился в шаге от пьедестала в омниуме.



Велоспорт на треке. Кубок мира. Третий этап. Кали, Колумбия

Мужчины



Командная гонка

1. Дания.

2. Россия (Александр Евтушенко, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов, Мамыр Сташ).

3. Россия (Евгений Ковалёв, Владислав Куликов, Алексей Курбатов, Андрей Сазанов).



Омниум

1. Сэм Вэлсфорд (Австралия) — 128.

2. Линдсей Де Вилдер (Бельгия) — 107.

3. Каспер вон Фольсах (Дания) — 104.

4. Виктор Манаков (Россия) — 103.