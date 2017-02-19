Командная гонка, Войнова, Шмелева, Романюта принесли 5 медалей сборной РФ на этапе КМ

Серебро и бронзу в индивидуальном спринте завоевали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева соответственно. Войнова в двух заездах, а финале проиграла немке Кристине Фогель, а Шмелева обошла немку Эмму Хинце также в двух заездах.

Евгения Романюта стала второй в скрэтче. Победила в этом виде программы Сара Хаммер (США), третьей стала Лидия Герли (Ирландия).

В «золотом» финале россияне из команды «Локосфинкс» Александр Евтушенко, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов и Мамыр Сташ с результатом 4 минуты 1,068 секунды проиграли датчанам. Бронзу завоевал российский квартет в составе Евгения Ковалева, Владислава Куликова, Алексея Курбатова и Андрея Сазанова (Виктор Манаков выступал в первом раунде вместо Сазанова) с результатом 3 минуты 59,066 секунды, обошедший швейцарцев.

В шаге от пьедестала в мужском омниуме остановился Виктор Манаков, который набрал 103 очка. Выиграл омниум в Кали Сам Вэлсфорд (Австралия) — 128, вторым стал Линдсей Де Вилдер (Бельгия) — 107, третьим — датчанин Каспер вон Фольсах — 104.