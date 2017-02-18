Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28823222/
18 февраля 2017, 21:49 | Летние: Велоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

«Вуэльта Алгарви». Итоги 4-го этапа

Капитан велокоманды «Астана» Луис Леон Санчес выступил в 4-м этапе многодневной гонки высшей категории «Вуэльта Алгарви».

203,4-километровую дистанцию завершал массовывй спринт на улицах португальского города Тавира. Представитель казахстанского клуба без проблем финишировал в общей группе (23-е место), сохранив за собой 5-ю позицию в общем зачете. Победу на этапе отпраздновал немецкий гонщик Андре Грайпель, в то время, как лидером гонки остается словенец Примош Роглич.

Завтра состоится финальный этап «Вуэльты Алгарви» — дистанция в 179,2 км города Лоле до вершины второй категории сложности Альто до Мальхао.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»