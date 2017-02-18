«Вуэльта Алгарви». Итоги 4-го этапа

203,4-километровую дистанцию завершал массовывй спринт на улицах португальского города Тавира. Представитель казахстанского клуба без проблем финишировал в общей группе (23-е место), сохранив за собой 5-ю позицию в общем зачете. Победу на этапе отпраздновал немецкий гонщик Андре Грайпель, в то время, как лидером гонки остается словенец Примош Роглич.

Завтра состоится финальный этап «Вуэльты Алгарви» — дистанция в 179,2 км города Лоле до вершины второй категории сложности Альто до Мальхао.