«Вуэльта Алгарви». Итоги 4-го этапа
Капитан велокоманды «Астана» Луис Леон Санчес выступил в 4-м этапе многодневной гонки высшей категории «Вуэльта Алгарви».
203,4-километровую дистанцию завершал массовывй спринт на улицах португальского города Тавира. Представитель казахстанского клуба без проблем финишировал в общей группе (23-е место), сохранив за собой 5-ю позицию в общем зачете. Победу на этапе отпраздновал немецкий гонщик Андре Грайпель, в то время, как лидером гонки остается словенец Примош Роглич.
Завтра состоится финальный этап «Вуэльты Алгарви» — дистанция в 179,2 км города Лоле до вершины второй категории сложности Альто до Мальхао.
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