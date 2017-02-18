Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28823197/
18 февраля 2017, 21:41 | Летние: Велоспорт | «Прессбол»

Велоспорт. «Вуэльта». Третий этап. Василий Кириенко финишировал в десятке сильнейших

Накануне завершился третий этап «Вуэльты Андалусии». Белорусский велогонщик Василий Кириенко финишировал восьмым в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

1. Виктор Кампенартс (Бельгия, LottoNL-Jumbo) — 14,55
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +0,01
3. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) — +0,07…
8. Василий КИРИЕНКО (Беларусь, SKY) — 0,21.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ