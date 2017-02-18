Велоспорт. «Вуэльта». Третий этап. Василий Кириенко финишировал в десятке сильнейших
Накануне завершился третий этап «Вуэльты Андалусии». Белорусский велогонщик Василий Кириенко финишировал восьмым в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
1. Виктор Кампенартс (Бельгия, LottoNL-Jumbo) — 14,55
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +0,01
3. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) — +0,07…
8. Василий КИРИЕНКО (Беларусь, SKY) — 0,21.
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