— Я хочу поздравить моих товарищей по команде с тем, как великолепно они провели сегодняшнюю гонку. Ребята проделали невероятную работу! Я немного огорчен тем, что не смог завершить этот труд победой, но для меня это первая гонка в 2017 году, и, возможно, мне немного не хватило такого горного атакующего ритма. Тем не менее, я доволен, потому что прекрасно себя чувствую, физическая форма улучшается с каждым днем. Поэтому, я с оптимизмом жду свои следующие гонки. Хочу поздравить сегодняшнего победителя — Херманс находится в потрясающей форме и заслуженно одержал победу, — рассказал Фабио Ару.



Пятый этап «Тура Омана» стартовал в городе Самаил, а финишировал на вершине знаменитого подъема Зеленая Гора. Дистанция этапа составила 152,5 км. Заключительный подъем стал настоящим испытанием для всех гонщиков. Последние километры дистанции были насыщены атаками фаворитов. В итоге, победителем стал бельгиец Бен Херманс, вслед за которым спустя три секунды финишировал Фабио Ару.



Для Якоба Фульсанга, который отлично провел предыдущие этапы, не все удачно сложилось на финальном подъеме, он финишировал 24-м.



В генеральной классификации Бен Херманс упрочил свое лидерство, а Фабио Ару поднялся на третью позицию.



Завтра пройдет заключительный, шестой этап оманской многодневки: 130,5 км в окрестностях Муската. Скорее всего, этап завершится массовым спринтом.