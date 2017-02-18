Шмелева/Войнова стали 2-ми в командном спринте на этапе КМ в Кали

Войнова и Шмелева, заявленные от «Газпром-Русвело» в этом виде программы, проехали командный спринт в финале за 35,521 секунды. Первыми стали немки Мириам Вельте и Кристина Фогель (33,441).

В заезде за бронзу победили испанки Таня Кальво Барберо и Хелена Касас Руж (33,325).

В мужском командном спринте россияне Павел Якушевский, Алексей Ткачев, Кирилл Самусенко стали третьими (44,495). Победила команда Германии, вторыми стали поляки.