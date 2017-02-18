Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28818189/
18 февраля 2017, 10:22 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Шмелева/Войнова стали 2-ми в командном спринте на этапе КМ в Кали

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в колумбийском Кали.

Войнова и Шмелева, заявленные от «Газпром-Русвело» в этом виде программы, проехали командный спринт в финале за 35,521 секунды. Первыми стали немки Мириам Вельте и Кристина Фогель (33,441).

В заезде за бронзу победили испанки Таня Кальво Барберо и Хелена Касас Руж (33,325).

В мужском командном спринте россияне Павел Якушевский, Алексей Ткачев, Кирилл Самусенко стали третьими (44,495). Победила команда Германии, вторыми стали поляки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями