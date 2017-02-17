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17 февраля 2017, 16:26 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Луценко — 17-й на четвертом этапе «Тура Омана»

Завершился четвертый этап многодневной велогонки «Тур Омана» гонщики проехали 118 километров.

Завершился четвертый этап многодневной велогонки Тур <span class=error>Омана</span> гонщики проехали 118 километров. Увеличить
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Победителем этапа стал норвежец Александер Кристофф из «Katusha-Alpecin», вторым стал итальянец Сонни Кольбрелли из «Bahrain-Merida», третий результат — у бельгийца Грега ван Авермата из ВМС.

Лучшим гонщиком «Астаны» на четвертом этапе, с 17-м результатом, стал Алексей Луценко.

«Тур Омана». Четвертый этап.
Yiti — Ministry of Tourism. 118 км.

1. Александер Кристофф (Норвегия, «Katusha-Alpecin») — 2:50:29
2. Сонни Кольбрелли (Италия, «Bahrain-Merida»)
3. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС)

17. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»).

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