Луценко — 17-й на четвертом этапе «Тура Омана»
Завершился четвертый этап многодневной велогонки «Тур Омана» гонщики проехали 118 километров.
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Победителем этапа стал норвежец Александер Кристофф из «Katusha-Alpecin», вторым стал итальянец Сонни Кольбрелли из «Bahrain-Merida», третий результат — у бельгийца Грега ван Авермата из ВМС.
Лучшим гонщиком «Астаны» на четвертом этапе, с 17-м результатом, стал Алексей Луценко.
«Тур Омана». Четвертый этап.
Yiti — Ministry of Tourism. 118 км.
1. Александер Кристофф (Норвегия, «Katusha-Alpecin») — 2:50:29
2. Сонни Кольбрелли (Италия, «Bahrain-Merida»)
3. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС)
17. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»).
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