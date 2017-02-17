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Победителем этапа стал норвежец Александер Кристофф из «Katusha-Alpecin», вторым стал итальянец Сонни Кольбрелли из «Bahrain-Merida», третий результат — у бельгийца Грега ван Авермата из ВМС.



Лучшим гонщиком «Астаны» на четвертом этапе, с 17-м результатом, стал Алексей Луценко.



«Тур Омана». Четвертый этап.

Yiti — Ministry of Tourism. 118 км.



1. Александер Кристофф (Норвегия, «Katusha-Alpecin») — 2:50:29

2. Сонни Кольбрелли (Италия, «Bahrain-Merida»)

3. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС)



17. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»).