Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28801296/
16 февраля 2017, 18:28 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Андерсен выиграл третий этап «Тура Омана»

Датчанин Сорен Краг Андерсен победил на третьем этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Омана». В общем зачёте лидирует бельгиец Бен Херманс.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Омана»

3-й этап. Курайят — Эс-Сиб. 162 км
1. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) — 3:53.11.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) — то же время
3. Бен Херманс (Бельгия, BMC)…
68. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.33.

Общая классификация. После третьего этапа
1. Бен Херманс (Бельгия, BMC) — 11:00.15.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) — +0.02.
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») — +0.10…
123. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +15.15.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Федерации велоспорта Австралии признает право Перкинса выступать за сборную России

Главный исполнительный директор Федерации велоспорта Австралии Николас Грин заявил, что организация признает право двукратного чемпиона мира Шейна Перкинса продлить свою карьеру, выступая за сборную России.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России