Андерсен выиграл третий этап «Тура Омана»
Датчанин Сорен Краг Андерсен победил на третьем этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Омана». В общем зачёте лидирует бельгиец Бен Херманс.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Омана»
3-й этап. Курайят —
1. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) — 3:53.11.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) — то же время
3. Бен Херманс (Бельгия, BMC)…
68. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.33.
Общая классификация. После третьего этапа
1. Бен Херманс (Бельгия, BMC) — 11:00.15.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) — +0.02.
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») — +0.10…
123. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +15.15.
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