Федерации велоспорта Австралии признает право Перкинса выступать за сборную России

Перкинс заявил об этом намерении в среду.

«Мы хотим пожелать Шейну всего наилучшего в его будущих начинаниях в его международной карьере в велоспорте. Шейн не был частью программы Cycling Australia High Performance с 2015 года, и, как любой спортсмен, он имеет право реализовать варианты, которые не только продлят его карьеру в велоспорте, но и предоставят возможность соревноваться на самом высоком уровне и поддерживать свою семью», — сообщил Николас Грин агентству «Р-Спорт».

«На протяжении всей своей карьеры Шейн был большим профессионалом и всегда был очень предан спорту. Бронзовый призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Шейн представлял цвета сборной Австралии с большим уважением и гордостью. Несомненно, он будет так относиться к ним и впредь, за какую бы сборную он ни выступал», — считает Грин.

Грин отметил, что Перкинс продолжает вносить свой вклад в австралийский велоспорт, выступая в качестве тренера в Брисбене. «Мы с нетерпением ждем продолжения его звездной карьеры», — резюмировал он.