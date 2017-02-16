Федерации велоспорта Австралии признает право Перкинса выступать за сборную России
Главный исполнительный директор Федерации велоспорта Австралии Николас Грин заявил, что организация признает право двукратного чемпиона мира Шейна Перкинса продлить свою карьеру, выступая за сборную России.
Перкинс заявил об этом намерении в среду.
«Мы хотим пожелать Шейну всего наилучшего в его будущих начинаниях в его международной карьере в велоспорте. Шейн не был частью программы Cycling Australia High Performance с 2015 года, и, как любой спортсмен, он имеет право реализовать варианты, которые не только продлят его карьеру в велоспорте, но и предоставят возможность соревноваться на самом высоком уровне и поддерживать свою семью», — сообщил Николас Грин агентству «Р-Спорт».
«На протяжении всей своей карьеры Шейн был большим профессионалом и всегда был очень предан спорту. Бронзовый призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Шейн представлял цвета сборной Австралии с большим уважением и гордостью. Несомненно, он будет так относиться к ним и впредь, за какую бы сборную он ни выступал», — считает Грин.
Грин отметил, что Перкинс продолжает вносить свой вклад в австралийский велоспорт, выступая в качестве тренера в Брисбене. «Мы с нетерпением ждем продолжения его звездной карьеры», — резюмировал он.
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