Вальверде победил на первом этапе «Вуэльты Андалусии»
Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar выиграл первый этап веломногодневки «Вуэльта Андалусии».
Лучшим из россиян стал Сергей Фирсанов, показавший 25-й результат.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Вуэльта Андалусии»
1-й этап. Малага — Гранада, Испания. 155,4 км
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 4:02.28.
2. Ваут Пулс (Голландия, Sky) — то же время
3. Себастьен Райхенбах (Швейцария, FDJ)
25. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») — +1.04…
65. Антон Воробьёв (Россия, «Газпром-РусВело») — +10.00…
107. Айдар Закарин (Россия, «Газпром-РусВело») — +13.03…
111. Андрей Соломенников (Россия, «Газпром-РусВело»)
112. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)…
142. Роман Майкин (Россия, «Газпром-РусВело») — +20.05…
143. Кирилл Свешников (Россия, «Газпром-РусВело») — +21.03.
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