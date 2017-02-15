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15 февраля 2017, 20:53 | Летние: Велоспорт | Советский спорт

Вячеслав Екимов: Перкинс усилит сборную в олимпийском спринте

Президент Федерации велосипедного спорта России прокомментировал желание австралийского велогонщика Шейна Перкинса выступать за сборную России.

— Пока мы можем говорить только о желании самого Перкинса, — поясняет президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. — Не знаю, что так воодушевило Шейна, но я могу только поздравить его с тем, что еще один человек изъявил желание стать россиянином. Но получение гражданства — очень сложная процедура.

Что касается его ценности для нашей сборной, то нельзя забывать, что он уже не молодой человек. Хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что его лучшие годы позади. Просто надо понимать, что Шейн не та звезда, которая гарантировано принесет нам медали. Но Перкинс однозначно усилит нашу сборную в олимпийском спринте.

— Федерация начнет процедуру получения Перкинсом российского гражданства?
— После публикации Шейном записи в «Фейсбуке» эта тема вышла в информационное пространство. Повторяю, получение гражданства — сложная процедура. Но могу сказать, что федерация первый шаг в этом направлении сделает.
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