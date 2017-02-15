Велогонщика Перкинса не интересует полемика вокруг российского спорта

После первой части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена некоторые российские спортсмены не были допущены до участия в Олимпийских Играх 2016 года. После публикации второй части доклада ряд спортсменов в зимних видах спорта были отстранены от соревнований до завершения разбирательства, а несколько международных турниров были перенесены с территории России.

«В СМИ было много дискуссий на этот счет, но я не особо вдавался во все эти публикации, — сказал Перкинс. — Я уверен в поддержке Федерации велосипедного спорта России, в поддержке спортсменов. Меня не волнует эта полемика, я горжусь тем, кто я есть, и эти разговоры этого не изменят».

«На данный момент у меня уже есть российская международная лицензия. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов для получения российского гражданства. Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем», — добавил он.

Призер Игр-2012 сосредоточится в своей подготовке на кейрине и командном спринте. «Я считаю, что у (российской) команды фантастический потенциал, она точно поборется за медали и будет иметь хорошие шансы на золото. В России есть очень сильные гонщики, так что я сделаю все возможное, чтобы завоевать место в команде с Денисом Дмитриевым и Павлом Якушевским и, конечно, завоевать золото в Токио. Это моя цель», — подчеркнул гонщик.