Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28780112/
15 февраля 2017, 10:51 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Федерация займется переходом велогонщика Перкинса после получения ходатайства от региона

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) может заняться вопросом получения австралийцем Шейном Перкинсом гражданства РФ после получения от региональной организации соответствующего ходатайства. Об этом ТАСС сообщил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Австралиец хочет сменить спортивное гражданство потому что перестал проходить в основной состав национальной команды но хочет выступить на Играх-2020. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке Перкинс написал на своей странице в «Фэйсбуке», что сменит спортивное гражданство с австралийского на российское, чтобы выступить, в частности, на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Разговоры об этом есть, но активные действия пока федерацией не предприняты, потому что она не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию. Грубо говоря, он хочет выступать за Россию, а не за федерацию, — сказал Екимов. — Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки».

«Если организация, которая его приглашает, берет на попечение, заключает с ним трудовой договор, то после этого она должна проконтактировать с федерацией. Которая, может быть, будет ходатайствовать перед нашими органами, выдающими паспорт. Пока федерация никакого ходатайства не подписывала», — подчеркнул глава ФСПР.

Решение четырехкратного медалиста Олимпийских игр Перкинса сменить спортивное гражданство было вызвано тем, что он не попал в основной состав сборной Австралии на Олимпиаду-2016, а велогонщик хочет продолжать выступать и принять участие в Играх-2020.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Кучерявый: Велогонщик Перкинс может усилить сборную РФ, но пока решения нет

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 15 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что двукратный чемпион мира в велоспорте на треке австралиец Шейн Перкинс потенциально может усилить спринтерскую команду сборной России.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

Федерация займется переходом велогонщика Перкинса после получения ходатайства от региона

"Фенербахче" попросил своих болельщиков вести себя спокойно в Краснодаре

Победителей и призеров Спартакиады органов исполнительной власти РФ наградили в Минспорте