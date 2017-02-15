Федерация займется переходом велогонщика Перкинса после получения ходатайства от региона

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Ранее двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке Перкинс написал на своей странице в «Фэйсбуке», что сменит спортивное гражданство с австралийского на российское, чтобы выступить, в частности, на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Разговоры об этом есть, но активные действия пока федерацией не предприняты, потому что она не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию. Грубо говоря, он хочет выступать за Россию, а не за федерацию, — сказал Екимов. — Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки».

«Если организация, которая его приглашает, берет на попечение, заключает с ним трудовой договор, то после этого она должна проконтактировать с федерацией. Которая, может быть, будет ходатайствовать перед нашими органами, выдающими паспорт. Пока федерация никакого ходатайства не подписывала», — подчеркнул глава ФСПР.

Решение четырехкратного медалиста Олимпийских игр Перкинса сменить спортивное гражданство было вызвано тем, что он не попал в основной состав сборной Австралии на Олимпиаду-2016, а велогонщик хочет продолжать выступать и принять участие в Играх-2020.