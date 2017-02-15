Кучерявый: Велогонщик Перкинс может усилить сборную РФ, но пока решения нет
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 15 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что двукратный чемпион мира в велоспорте на треке австралиец Шейн Перкинс потенциально может усилить спринтерскую команду сборной России.
Перкинс ранее на своей странице в Facebook объявил о смене спортивного гражданства на российское.
«Он находился на сборе с нашей спринтерской командой и был восхищен уровнем нашей централизованной подготовки. Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но нам еще предстоит все оформить официально», — сказал Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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