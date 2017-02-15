Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28779438/
15 февраля 2017, 10:04 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Кучерявый: Велогонщик Перкинс может усилить сборную РФ, но пока решения нет

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 15 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что двукратный чемпион мира в велоспорте на треке австралиец Шейн Перкинс потенциально может усилить спринтерскую команду сборной России.

Перкинс ранее на своей странице в Facebook объявил о смене спортивного гражданства на российское.

«Он находился на сборе с нашей спринтерской командой и был восхищен уровнем нашей централизованной подготовки. Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но нам еще предстоит все оформить официально», — сказал Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Призер ОИ-2012 по велоспорту австралиец Перкинс будет выступать за Россию

Призер ОИ-2012 по велоспорту австралиец Перкинс будет выступать за Россию

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс на международных турнирах будет выступать под российской лицензией. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами