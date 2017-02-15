Кучерявый: Велогонщик Перкинс может усилить сборную РФ, но пока решения нет

Перкинс ранее на своей странице в Facebook объявил о смене спортивного гражданства на российское.

«Он находился на сборе с нашей спринтерской командой и был восхищен уровнем нашей централизованной подготовки. Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но нам еще предстоит все оформить официально», — сказал Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».