Призер ОИ-2012 по велоспорту австралиец Перкинс будет выступать за Россию
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс на международных турнирах будет выступать под российской лицензией. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.
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«Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность отобраться на Игры-2020 в Токио, — отметил 30-летний австралиец. — Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Я оповестил о своем решении руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не против».
Велосипедист намерен получить российское гражданство, но не планирует отказываться от австралийского.
Генеральный секретарь Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый в беседе ТАСС заявил, что эта информация — не «утка». «Но федерация пока воздержится от
Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне в спринте, он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером мировых первенств. Перкинс не был включен в основной состав команды Австралии на Игры-2016, войдя в число резервистов.
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