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14 февраля 2017, 17:47 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Луценко — 14-й на первом этапе «Тура Омана»

Сегодня стартовала многодневная велогонка «Тур Омана».

Сегодня стартовала многодневная велогонка Тур <span class=error>Омана</span>. Увеличить
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Победителем первого этапа стал норвежец Александер Кристофф из «Katusha-Alpecin», вторым финишировал итальянец Кристиан Сбаральи из команды «Dimension Data», еще один представитель Италии Сонни Кольбрелли из команды «Bahrain-Merida» стал третьим.

Лучший результат у «Астаны» показал Алексей Луценко, ставший 14-м, Андрей Зейц стал 16-м, Якоб Фульсанг — 23-м, Фабио Ару — 25-м, Танел Кангерт — 53-м, Никита Стальнов — 94-м, Даниил Фоминых — 95-м, Бахтияр Кожатаев — 103-м.

«Тур Омана». Первый этап
Al Sawadi Beach — Naseem Park. 176.5 км

1. Александер Кристофф (Норвегия, «Katusha-Alpecin») — 3:46:29
2. Кристиан Сбаральи (Италия, «Dimension Data»)
3. Сонни Кольбрелли (Италия, «Bahrain-Merida»)

14. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
16. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)
23. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана»)
25. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
53. Танел Кангерт (Эстония, «Астана»)
94. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана»)
95. Даниил Фоминых (Казахстан, «Астана»)
103. Бахтияр Кожатаев (Казахстан, «Астана»).

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