Суд отказался прекращать дело в отношении Лэнса Армстронга

Бывший напарник Армстронга по команде US Postal Флойд Лэндис подал иск против Лэнса в 2010 году, в 2013-м этот иск был объединён с иском правительства США. Если Армстронг проиграет дело, то будет вынужден выплатить $ 100 млн.



В своём иске Лэндис утверждал, что Армстронг и его менеджеры обманывали правительство США, когда получали деньги от почтовой службы США в качестве спонсорской помощи.



В 2012 году Армстронг признался в употреблении допинга, и все его результаты с 1998 года, включая победы на «Тур де Франс» в 1999—2005 годах, были аннулированы. Лэнс был дисквалифицирован пожизненно.