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14 февраля 2017, 12:22 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Суд отказался прекращать дело в отношении Лэнса Армстронга

Суд отказал бывшему американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу в прекращении дела о нанесении ущерба команде US Postal, а с ней и всей почтовой службе США в связи с допинг-скандалами с участием спортсмена, сообщает Cyclingnews.

Бывший напарник Армстронга по команде US Postal Флойд Лэндис подал иск против Лэнса в 2010 году, в 2013-м этот иск был объединён с иском правительства США. Если Армстронг проиграет дело, то будет вынужден выплатить $ 100 млн.

В своём иске Лэндис утверждал, что Армстронг и его менеджеры обманывали правительство США, когда получали деньги от почтовой службы США в качестве спонсорской помощи.

В 2012 году Армстронг признался в употреблении допинга, и все его результаты с 1998 года, включая победы на «Тур де Франс» в 1999—2005 годах, были аннулированы. Лэнс был дисквалифицирован пожизненно.
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Новости Велоспорта

Суд отказался прекращать дело в отношении бывшего велогонщика Армстронга

Суд отказался прекращать дело в отношении бывшего велогонщика Армстронга

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Суд отказал бывшему американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу в прекращении дела о нанесении ущерба США допинг-скандалами с участием спортсмена. Об этом сообщает портал Cyclingnews.
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