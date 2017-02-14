Суд отказался прекращать дело в отношении Лэнса Армстронга
Суд отказал бывшему американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу в прекращении дела о нанесении ущерба команде US Postal, а с ней и всей почтовой службе США в связи с
допинг-скандалами с участием спортсмена, сообщает Cyclingnews.
Бывший напарник Армстронга по команде US Postal Флойд Лэндис подал иск против Лэнса в 2010 году, в 2013-м этот иск был объединён с иском правительства США. Если Армстронг проиграет дело, то будет вынужден выплатить $ 100 млн.
В своём иске Лэндис утверждал, что Армстронг и его менеджеры обманывали правительство США, когда получали деньги от почтовой службы США в качестве спонсорской помощи.
В 2012 году Армстронг признался в употреблении допинга, и все его результаты с 1998 года, включая победы на «Тур де Франс» в 1999—2005 годах, были аннулированы. Лэнс был дисквалифицирован пожизненно.
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