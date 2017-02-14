Суд отказался прекращать дело в отношении бывшего велогонщика Армстронга

Партнер Армстронга по команде US Postal Флойд Лэндис подал иск против него в 2010 году, а три года спустя его объединили с иском правительства США. Лэндис утверждал, что Армстронг, употребляя допинг, нарушал условия своего договора с велокомандой. За это он, по мнению истца, должен вернуть $31 миллион, полученный по спонсорским соглашениям с US Postal, однако суд в январе не нашел обоснований для удовлетворения данного иска и отклонил его. При этом иск правительства страны, которое хочет отсудить у велогонщика $100 миллионов за нанесение вреда имиджу государства, по-прежнему рассматривается.

Адвокаты бывшего велогонщика настаивали, что государство получило за счет спонсорских контрактов больше, чем потеряло на фоне допинговых скандалов с участием Армстронга, на что получило ответ, что имя гонщика вместе с командой US Postal упоминалось в негативном свете в прессе около 1,5 миллиарда раз, поэтому ущерб государству должен оцениваться судом присяжных.

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства (USADA). После того, как американец признался в употреблении допинга, все его результаты начиная с 1998 года были аннулированы (включая победы на «Тур де Франс» в 1999—2005 годах) и он был дисквалифицирован пожизненно. Также спортсмен в октябре 2015 года признался в суде, что в 1993 году дал взятку, чтобы выиграть гонку Million Dollar Race.