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13 февраля 2017, 11:52 | Летние: Велоспорт | Советский спорт

Пятикратный олимпийский чемпион Уиггинс сломал ногу во время реалити-шоу

Знаменитый британский велогонщик, пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс получил перелом ноги. Это произошло на съемках реалити-шоу The Jump.

«Мне придется отдохнуть от трех до шести недель. Хорошая новость в том, что операция не потребовалась. Ничего страшного не произошло, но травма не позволит мне дальше принимать участие в шоу», — цитирует Уиггинса Lenta.ru.

The Jump — шоу на британском телевидении, в рамках которого знаменитости пробуют свои силы в разных зимних видах спорта. Уиггинс получил травму во время горнолыжной тренировки.
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Новости Велоспорта

Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс сломал ногу на съемках реалити-шоу

Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс сломал ногу на съемках реалити-шоу

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс, завершивший профессиональную карьеру в конце декабря 2016 года, получил перелом ноги на съемках спортивного шоу The Jump («Прыжок»). Об этом он написал в своем Twitter.
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