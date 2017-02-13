Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс сломал ногу на съемках реалити-шоу
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс, завершивший профессиональную карьеру в конце декабря 2016 года, получил перелом ноги на съемках спортивного шоу The Jump («Прыжок»). Об этом он написал в своем Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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36-летний Уиггинс сообщил, что вынужден завершить съемки
The Jump — шоу одного из британских каналов, в рамках которого знаменитости пробуют в себя в разных зимних видах спорта. Уиггинс получил травму на горнолыжной тренировке.
Ранее на съемках этого же шоу получила серьезную травму шеи трехкратная чемпионка мира британская гимнастка Элизабет Твиддл. В результате ей потребовалась операция.
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