Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс сломал ногу на съемках реалити-шоу

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36-летний Уиггинс сообщил, что вынужден завершить съемки из-за «небольшого» перелома ноги, полученного на тренировке. «Мне придется отдохнуть от трех до шести недель. Хорошая новость заключается в том, что мне не потребуется операция. Ничего страшного не произошло, но повреждение не позволит мне выступать дальше», — написал он.

The Jump — шоу одного из британских каналов, в рамках которого знаменитости пробуют в себя в разных зимних видах спорта. Уиггинс получил травму на горнолыжной тренировке.

Ранее на съемках этого же шоу получила серьезную травму шеи трехкратная чемпионка мира британская гимнастка Элизабет Твиддл. В результате ей потребовалась операция.