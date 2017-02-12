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12 февраля 2017, 16:59 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

«Астана» объявила состав на «Вуэльту Алгарви»

Команда Мирового Тура «Астана» выступит на многодневной гонке высшей категории «Вуэльта Алгарви», которая пройдет в Португалии в период с 15 по 19 февраля.

Команда Мирового Тура <span class=error>Астана</span> выступит на многодневной гонке высшей категории <span class=error>Вуэльта</span> <span class=error>Алгарви</span> которая пройдет в Португалии в период с 15 по 19 февраля. Увеличить
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Состав команды: Пельо Бильбао, Сергей Чернецкий, Дарио Катальдо, Оскар Гатто, Йеспер Хансен, Морено Мозер, Луис Леон Санчес и Микеле Скарпони.

Спортивные директора: Александр Шефер и Бруно Ченьялта.

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