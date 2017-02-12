«Астана» объявила состав на «Вуэльту Алгарви»
Команда Мирового Тура «Астана» выступит на многодневной гонке высшей категории «Вуэльта Алгарви», которая пройдет в Португалии в период с 15 по 19 февраля.
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Состав команды: Пельо Бильбао, Сергей Чернецкий, Дарио Катальдо, Оскар Гатто, Йеспер Хансен, Морено Мозер, Луис Леон Санчес и Микеле Скарпони.
Спортивные директора: Александр Шефер и Бруно Ченьялта.
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