Суворова, Катышев и Клещенко выступят на февральском этапе КР по ВМХ в Саранске
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Наталья Суворова, Александр Катышев и Евгений Клещенко откроют сезон выступлением на этапе Кубка России по велоспорту ВМХ в Саранске, заявил главный тренер национальной команды Павел Костюков.
Первый этап турнира пройдет
«На первом этапе выступят Наталья Суворова, Наталья Афремова, Светлана Адмакина, Александр Катышев, Евгений Клещенко, Константин Галямов. Не будет на этом старте только Ярославы Бондаренко и Евгения Комарова», — сообщил Костюков агентству «Р-Спорт».
Бондаренко и Комаров выступали в 2016 году в составе сборной России на Олимпийских играх в
Победитель Кубка России 2017 года определится по завершению семи этапов. В прошлом году обладателями трофея стали Афремова и Галямов.
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