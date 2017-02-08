Суворова, Катышев и Клещенко выступят на февральском этапе КР по ВМХ в Саранске

Первый этап турнира пройдет 9—11 февраля .

«На первом этапе выступят Наталья Суворова, Наталья Афремова, Светлана Адмакина, Александр Катышев, Евгений Клещенко, Константин Галямов. Не будет на этом старте только Ярославы Бондаренко и Евгения Комарова», — сообщил Костюков агентству «Р-Спорт».

Бондаренко и Комаров выступали в 2016 году в составе сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Победитель Кубка России 2017 года определится по завершению семи этапов. В прошлом году обладателями трофея стали Афремова и Галямов.