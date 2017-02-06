Макаров и Гусятников выдвинуты в члены руководящих комитетов UCI и UEC
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Игорь Макаров и вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников выдвинуты в руководящие комитеты международных организаций, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФВСР.
Выборы на руководящие должности в Международном союзе велосипедистов (UCI) пройдут осенью 2017 года, в Европейском союзе велосипедистов — в марте.
«Макаров выдвинут в члены руководящего комитета Международного союза велосипедистов от Европы, Гусятников — в руководящий комитет Европейского союза велосипедистов, Виктория Лесникова — в голосующие делегаты от UEC на конгресс UCI. Из избранных членов руководящего комитета UEC будут выбраны вице-президенты», — сообщили в
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