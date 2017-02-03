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3 февраля 2017, 15:44 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Киттель заявил, что не примет извинений от «Астаны» за удар Гривко

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Велогонщик Quick-Step Floors немец Марсель Киттель заявил, что не примет извинений от казахстанской команды «Астана» за то, что украинский гонщик Андрей Гривко во время этапа многодневки «Тур Дубая» ударил его локтем.

Киттель, который до этого выиграл два этапа на «Туре Дубая», заявил, что во время гонки в четверг Гривко нанес ему удар локтем. По данным прессы, Гривко был дисквалифицирован и снят с гонки. В свою очередь «Астана» в своем официальном аккаунте в Twitter принесла извинения Киттелю и команде Quick-Step Floors «за ненадлежащее поведение» Гривко.

«Я не приму за это извинений. То, что сделал Гривко — это позор для нашего прекрасного вида спорта», — написал Киттель в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Киттель выразил мнение, что Гривко необходимо дисквалифицировать на полгода.
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Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода

Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны», ударившего его во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Об этом сообщает Сyclingnews.
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