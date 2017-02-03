Велогонщик Киттель заявил, что не примет извинений от «Астаны» за удар Гривко

Киттель, который до этого выиграл два этапа на «Туре Дубая», заявил, что во время гонки в четверг Гривко нанес ему удар локтем. По данным прессы, Гривко был дисквалифицирован и снят с гонки. В свою очередь «Астана» в своем официальном аккаунте в Twitter принесла извинения Киттелю и команде Quick-Step Floors «за ненадлежащее поведение» Гривко.

«Я не приму за это извинений. То, что сделал Гривко — это позор для нашего прекрасного вида спорта», — написал Киттель в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Киттель выразил мнение, что Гривко необходимо дисквалифицировать на полгода.