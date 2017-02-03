Велогонщик Киттель заявил, что не примет извинений от «Астаны» за удар Гривко
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Велогонщик Quick-Step Floors немец Марсель Киттель заявил, что не примет извинений от казахстанской команды «Астана» за то, что украинский гонщик Андрей Гривко во время этапа многодневки «Тур Дубая» ударил его локтем.
Киттель, который до этого выиграл два этапа на «Туре Дубая», заявил, что во время гонки в четверг Гривко нанес ему удар локтем. По данным прессы, Гривко был дисквалифицирован и снят с гонки. В свою очередь «Астана» в своем официальном аккаунте в Twitter принесла извинения Киттелю и команде
«Я не приму за это извинений. То, что сделал Гривко — это позор для нашего прекрасного вида спорта», — написал Киттель в своем микроблоге в Twitter.
Кроме того, Киттель выразил мнение, что Гривко необходимо дисквалифицировать на полгода.
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